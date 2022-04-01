Başkan Güngör ve beraberindeki heyet prestij caddesinde incelemelerde bulundu

Bu kapsamda kaski genel müdürlüğü tarafından yaklaşık 20 milyon TL. maliyetli toplamda 15.550 metre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı ile 11.220 metre içme suyu hattı yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunmak için hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve meclis üyelerinin yanı sıra KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak alanda incelemelerde bulundular.

Başkan Güngör alanda çalışanlara ikramlarda bulundu.

Daha sonra Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör prestij caddesi hakkında bilgi vererek çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi.