Başkan Güngör ve beraberindeki heyetten esnaf ziyareti!
Esnaflarla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinlediler.
KAHRAMANMARAŞ 15.06.2021, 16:35
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.
Başkan Güngör’e eşlik eden AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara İl ve İlçe Yönetimi yapımı kısa süre önce tamamlanan ve şehrin açık hava çarşısı olarak nitelendirilen uzun çarşıda esnaflarla bir araya geldiler.
Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Başkan Güngör esnafların sorunlarını dinleyip çözümü için bir araya geldiklerini söyledi.
İl Başkanı Fırat Görgel ise esnaflarla bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı.
İlçe Başkanı Mücahit Kara ise misafirperverliklerinden dolayı esnaflara teşekkür etti.
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