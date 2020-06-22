Başkan Güngör, yangın yerinde incelemelerde bulundu!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziantep Yolu üzerinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Beraberinde Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile birlikte yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Güngör, yangınla alakalı ilgililerden bilgi aldı.

Tekstil fabrikasında çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangın söndürme işlemine Büyükşehir Belediye İtfaiyesi tüm grupları ile müdahale ederken, KASKİ, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü araçları da destek verdi.