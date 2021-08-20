Başkan Güngör: “Yavrularımız bize emanet”
Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte miniklerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Bu yavrularımız, evlatlarımız bizlere emanet. Çocuklarımızla futbol oynadık, piknik yaptık. Yavrularımızın yüreğine dokundukça, bizler de moral buluyoruz. Evlatlarımız güldükçe, yüzümüz gülüyor” ifadelerini kullandı.
KAHRAMANMARAŞ 20.08.2021, 12:17 20.08.2021, 12:49
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde yetim çocuklarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Gençlik Hareketi üyelerinin de yer aldığı etkinlikle Başkan Güngör miniklerle futbol oynadı, piknik yaptı. Gerçekleştirilen buluşma sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yavrularımızla birlikte olmak insana müthiş moral veriyor. Bugün çocuklarımızla futbol maçı da yaptık. Bu yavrularımız öyle güzel ve masum ki; onların yüreğine dokundukça, yüzleri güldükçe, yüzümüz gülüyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak evlatlarımızın her zaman destekçisiyiz, onlar bize emanet” ifadelerini kullandı.
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