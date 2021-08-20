Başkan Güngör: “Yavrularımız bize emanet”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde yetim çocuklarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Gençlik Hareketi üyelerinin de yer aldığı etkinlikle Başkan Güngör miniklerle futbol oynadı, piknik yaptı. Gerçekleştirilen buluşma sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yavrularımızla birlikte olmak insana müthiş moral veriyor. Bugün çocuklarımızla futbol maçı da yaptık. Bu yavrularımız öyle güzel ve masum ki; onların yüreğine dokundukça, yüzleri güldükçe, yüzümüz gülüyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak evlatlarımızın her zaman destekçisiyiz, onlar bize emanet” ifadelerini kullandı.