Başkan Güngör: Yedikuyular kayak merkezi en kısa zamanda hizmete girecek

Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 120 santimetreye ulaşırken Kentte üç gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından merkez tamamen karla kaplandı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve 25 Milyon Liralık yatırım ile içerisinde 25 adet standardı yüksek, ahşaptan bungalov evleri kayak merkeziyle buluştu.

Aynı zamanda kış turizmi için değil, dört mevsim kullanılmasını sağlayacak olan Bedesten Çarşısı’nın yapımı da hız kesmeden devam ediyor.

Belediye olarak altyapı için standartları yükseltme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğini ve tesislerin en kısa zamanda hizmete gireceğini söyledi.