Başkan Güngör: ''Yedikuyular Kayak Merkezi’miz hızla sezona hazırlanıyor''

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yedikuyular Kayak Merkezi’ne içmesuyu sağlayacak sondaj çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak’ın da yer aldığı incelemede Başkan Güngör, yapılan sondajla bölgenin uzun yıllar içmesuyu ihtiyacını karşılayacak, çok kaliteli bir kaynağa ulaşıldığını belirtti.

Kaliteli İçmesuyuna Ulaşıldı

Hayrettin Güngör,“Yedikuyular bölgemizde KASKİ’nin yaptığı çalışmalar neticesinde bu bölgenin içmesuyunu karşılayacak suya ulaştık. 609 metrede saniyede 10 litre su almaya başladık. Bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri de içmesuyuydu. Hamdolsun sondaj çalışmalarımız olumlu sonuç verdi. İnşallah bu çalışmamızla bölgede uzun yıllar içmesuyu sorunu yaşanmayacak” dedi.

Bölgenin Standardı Yükseliyor

Yedikuyular Kayak Merkezi’nde hayata geçirilen yatırımlarla bölgenin cazibesini artırmayı hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yedikuyular Kayak Merkezi’miz hızla sezona hazırlanıyor. Bölgeye ulaşım sağlayan yolda genişletme ve asfalt serimi gerçekleştirdik. Bedesten ve 25 Bungalov Ev’in inşaatı devam ediyor. Altyapı noktasında da yaptığımız ilave çalışmalarla bölgenin standardı daha da yükseliyor. Şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.