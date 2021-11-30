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Başkan Güngör yedikuyular kayak merkezinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi!

Alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra Bedesten Çarşısı ve Bungalov Evleri ile çehresi değiştirilen Yedikuyular Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Son derece nezih yeme içme mekânları, konaklama alanları, alışveriş merkezleri ile donattığımız bu tesis inşallah kış sezonunda misafirlerine hizmet vermeye başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı bu sezonda Yedikuyular Kayak Merkezi’ne bekliyoruz” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 30.11.2021, 16:29 01.12.2021, 18:24

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yenilenen yüzüyle hizmet vermeye hazırlanan Yedikuyular Kayak Merkezi’ni ziyaret etti. Alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra yeni inşa edilen Bungalov Evler ve Bedesten Çarşı’da incelemelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş doğal mirasıyla birçok şehre nasip olmayan güzelliklere sahip. Yedikuyular Kayak Merkezi’miz de bunlardan biri” diye konuştu.

Tüm Yollar Yedikuyular’a Çıkıyor

Yapılan üstyapı çalışmalarının tesise konforlu ve kısa sürede ulaşımı sağladığını ifade eden Başkan Güngör, “Kayak merkezimize yaptığımız ulaşım yatırımlarıyla şehir içinden ulaşım 10 dakikada sağlanılabilir hale geldi. Ayrıca komşu şehirlerimizin yine en hızlı ulaşabileceği kayak merkezlerinden birisi olduğunu da ifade etmeliyiz. Sadece civar şehirlerimiz göz önünde bulundurulduğunda burası yaklaşık 10 milyonluk bir nüfusa hitap ediyor. Burada tabii her geçen yıl altyapımızı güçlendiriyoruz. Geçen yıl yolumuzu genişlettik ve standardı yüksek bir hale getirdik. Su sorunumuz vardı. Yaklaşık 600 metrelik bir sondajla su sorunumuzu da hamdolsun çözdük” dedi.

Konforu ve Sporu Bir Arada Sunuyor

Tesise kazandırılan yapılarla hizmet çeşitliliğinin de artırıldığını dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Son derece nezih yeme içme mekânları, konaklama alanları, alışveriş merkezleri ile donattığımız bu tesis inşallah kış sezonunda misafirlerine hizmet vermeye başlayacak. Burada 25 Bungalov evimiz var. Hemen yanında bir sosyal tesisimiz ve restoranımız var. Yani buraya gelen misafirlerimiz Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerini, lezzetli yöresel ürünlerini ve gastronomisini aynı anda tecrübe edebilecek” cümlelerini kullandı.

Master Planımızla Dev Yatırımlar Geliyor

Master Plan kapsamında yatırımların sürdürüleceğini ifade eden Başkan Güngör konuşmasını, “Uygulamaya aldığımız Master Plan kapsamında, burada gondol, telesiyej ve kayak pistlerinin çoğaltılmasını sağlayacağız. Sadece inşa ettiğimiz Bedesten Çarşı ile tesisimiz 4 bin metrekare kapalı alan kazandı. Bölgede, ilerleyen süreçte yap – işlet – devret modeliyle bir otel de konumlandıracağız. Otel yerleri için de ihale süreçlerimizi sürdürüyoruz, çalışmalara kısa sürede başlayacağız. Ayrıca bir de zirveye seyir terası yapacağız. Bu tesise de gondolla çıkılacak. Bunlar hayata geçtiğinde Yedikuyular Kayak Merkezi’miz 12 ay esası ile çalışmış olacak. Tüm vatandaşlarımızı Yedikuyular Kayam Merkezi’mize bekliyoruz” şeklinde tamamladı.

#Aksu Haber #aksu tv haber #Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör #Yedikuyular
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