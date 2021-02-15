Başkan Güngör, Yedikuyular Kayak Merkezinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi

Erol Öner'in, hazırlayıp sunduğu Kahramanmaraş’ı geziyorum programının çekimleri Yedi Kuyular Kayak Merkezinde yapıldı.



Kahramanmaraş’ı Geziyorum programının özel konuğu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör oldu. Güngör, yedi kuyular kayak merkezinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.