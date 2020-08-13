Tekke Kentsel Dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Güngör, yeni ihalenin müjdesini de verdi: “Tekke Kentsel Dönüşüm çalışmaları bakanlığımız eliyle devam edecek. Bu kapsamda rezerv konutların inşa edileceği alanları bakanlığımıza devretmiştik. Görüşmemizde de önemli bir müjde aldık. Kurtlar ve Saçaklızade bölgesinde inşa edilmesi planlanan 550 Konut için Ekim’de ihaleye çıkılıyor. Şehrimize Hayırlı Olsun.” ifadelerine yer verildi.

Saçaklızade Mahallesi Muhtarı Ümit Bayrak ise Aksu Haber’e yaptığı açıklamada Bakan Kurum ve Başkan Güngör’e mahalle halkı adına teşekkür etti.