Başkan Güngör yeni yatırımların müjdesini verdi!

Ilıcamıza Termal Hamam ve Otel inşa edeceğiz. Esnafımız tam muvaffakat verirse Ilıcamızda cephe yenileme yapmayı düşünüyoruz. Ali Kayası Cam Teras ve kafeterya çalışmaları başlayacak. Fırnız ile ilgili de Tarım ve Orman Bakanlığımıza tahsis yazılarımızı yazdık. Şehrimize olimpik yüzme havuzu kazandırıyoruz, projelerimiz hazır. Tevfik Kadıoğlu Bulvarı’nda da bir alt geçit yapacağız. Eylül’de ihalesine çıkıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu TV’de yayımlanan ‘Haber Ötesi’ canlı yayınına konuk oldu. Murat Eğridağ’ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, 2021 Yatırım Programı’ndan, ulaşım projelerine, turizm bölgelerindeki çalışmalardan yeni yatırımlara kadar birçok konu başlığı masaya yatırıldı. Şehirde alt ve üstyapı çalışmaları için yeni kaynakların önemli bir finansman oluşturacağını vurgulayan Başkan Güngör, “Hamdolsun göreve geldiğimizden bu yana bütçe, zaman ve insan kaynakları yönetiminde önemli bir mesafe kaydettik. İki yılda toplamda ayırdığımız bütçenin iki katından fazlasını bu yıl içinde yatırım olarak hemşehrilerimize sunabilecek bir mali disiplin oluşturduk. Sene başında öngördüğümüz 600 Milyon TL’lik yatırım, 700 Milyon TL olarak gerçekleşecek. Kahramanmaraş’ımıza hizmet üretmenin, verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplam 1,5 Milyarlık İlave Kaynak

Programda dev projelere önemli ilave kaynaklar sağlandığını ifade eden Başkan Güngör: “Yakın zamanda Cumhurbaşkanlığımızın ve kurumlarımızın destekleriyle Avrupa Birliği’nden 1 Milyar TL kaynak sağladık. Kuveyt Fonu’ndan sağladığımız kaynak ise tamamı hibe olmak üzere 85 Milyon TL olarak gerçekleşti. Göreve geldiğimiz günden bu yana sağladığımız kaynaklar yaklaşık 1,5 Milyar TL. Kaynaklarımızla finanse edeceğimiz projelerimiz hazır. Bunların tamamı onaylandı. AB’den aldığımız kaynakla şehrimizin asırlık altyapı ihtiyacını çözeceğiz. Şehrimizde artık ihtiyacı karşılamaz hale gelen kanalizasyon ve içmesuyu altyapısı tamamen yenilenecek. Değişen iklim ve coğrafi şartlar için de tam donanımlı Atıksu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri inşa edeceğiz. Hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Şehir Merkezine Olimpik Havuz

Konuşmasının devamında yeni yatırımlara dikkat çeken Güngör, “Sadece tamamı hibe olan Kuveyt Fonu ile şehrimizin merkezine bir olimpik yüzme havuzu kazandırıyoruz, bunun da müjdesini verelim. Bu tesisin varlığı hem spor turizmi, hem de gençlerimizin spora teşvik edilmesi bakımından son derece fayda sağlayacak. Ilıca’mızda bir hamam ve otel projemiz var. Konaklama konsepti ve modern donatılarla oluşturulmuş hamam Ilıca’mızı markalaştıracak. Temel İnsani İhtiyaçlar Merkezi, Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi ve Ilıca’daki yatırımlarımızı da Kuveyt Fonu ile finanse edeceğiz. Ilıca bölgesindeki esnafımız tam muvaffakat verirse cephe yenileme çalışması da düşünüyoruz” diye konuştu.