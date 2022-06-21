Başkan Güngör, yenileme çalışmalarını yerinde inceledi!

Bu kapsamda kent genelinde büyükşehir belediyesi ekipleri gece gündüz demeden mesai yapmaya devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Ahmet Uncu Caddesi’nde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Hayrettin Güngör meclis üyelerinin de yer aldığı incelemelerde ekiplerden bilgiler aldı.

Şehir genelinde yol yenileme çalışmalarının hız kesmeden devam etiğini ifade eden Başkan Güngör yaklaşık 50 milyon tl’lik yatırımla yeni asfalt üretim tesisi kurduklarına dikkat çekti.

Şehir merkezinde ve ilçelerde asfalt ihtiyacının büyük ölçüde karşılanacağının altını çizen Başkan Hayrettin Güngör, büyükşehir belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.