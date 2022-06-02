Başkan Güngör Yıldızkent Konutları’nda

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yıldızkent Konutları’nda devam eden altyapı ve yol çalışmalarını yerinde inceledi. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın da yer aldığı incelemelerde Başkan Hayrettin Güngör, çalışmalarla ilgili kooperatif yöneticilerinden bilgi aldı. Hak sahipleriyle de bir araya gelerek taleplerini dinleyen Başkan Güngör, “İl Başkanımız Fırat Görgel ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız Necati Okay ile birlikte Yıldızkent Konutları’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Çalışmalar hakkında kooperatif yöneticilerimizden bilgiler aldık. Ekiplerimiz bölgede altyapı ve yol çalışmalarını sürdürüyor. Konutlarda hak sahiplerimizle de bir araya geldik. Çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk, taleplerini dinledik. Her zaman olduğu gibi hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.