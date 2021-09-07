Başkan Güngör, YKS şampiyonlarıyla buluştu
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör 2021 YKS sınavında dereceye giren öğrencilerle Seyir Terası’nda bir araya geldi. Başkan Güngör: “Gençlerimizi tebrik ediyorum. Onlar tıpkı bu sınavlarda olduğu gibi, gelecekteki işlerinde de aynı başarıları gösterecekler. Bu çocuklar geleceğimizin teminatı. Onlarla iftihar ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Hayrettin Güngör öncülüğünde her alanda olduğu gibi eğitim alanında da verdiği desteklerle öğrencilerin yüzlerinde tebessüm olmaya devam ediyor.
Bu Kapsamda Başkan Güngör, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.
BAŞKAN GÜNGÖR: “ONLARLA İFTİHAR EDİYORUZ”
Seyir Terasında gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle sohbet eden Başkan Güngör onlardan süreç hakkında bilgiler aldı.
Burada Başkan Güngör, sınav şampiyonlarına çeşitli hediyeler de vererek onları unutmadıklarını gösterdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın da yer aldığı etkinlik sonrası açıklamada bulunan Başkan Güngör: “Bugün üniversite sınavında ilk 2 bine giren öğrencilerimizi misafir ettik. Onları tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Rabbim yollarını açık eylesin inşallah” diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ise başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ettiğini söyleyerek bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.
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