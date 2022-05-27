Başkan Güngör: “Yüksek Koordinasyonla Çalışıyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen İl İstişare Toplantısı’na katıldı. Clarion Hotel’de gerçekleştirilen toplantıda Başkan Güngör’ün yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Gülay Arıcıgil Samancı, Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Harun Tüfekci, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları ve teşkilat mensupları da yer aldı. İl İstişare Toplantısı’nda konuşan Başkan Güngör, “Öncelikle Sayın Genel Başkan Yardımcımızı, Seçim İşleri Başkan Yardımcılarımızı ve milletvekillerimizi şiir ve edebiyatın başkenti olan şehrimizde misafir etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. İl İstişare Toplantımızın şehrimiz, ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Yavuz Sunum Yaptı

İl ve ilçe teşkilatlarıyla yüksek bir koordinasyon içerisinde çalıştıklarının altını çizen Başkan Güngör, “Görevi devraldığımız günden itibaren gerek partimizin il teşkilatıyla gerekse de ilçe teşkilatlarımızla üst düzey bir koordinasyon içerisinde Kahraman şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de yine teşkilatımızın kıymetli üyeleriyle birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah özverili çalışmalarımız neticesinde 2023 seçimlerinde en yüksek oyu alan şehirlerden olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un genel ve yerel seçimlere yönelik bir sunum gerçekleştirdi.