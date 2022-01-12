Başkan Güngör, yükselen konutlarla cevap verdi!
Yusuflar mahallesinde kentsel dönüşüm projesinin ilerlemediğini söyleyenlere Başkan Güngör, yükselen konutlarla cevap verdi.
KAHRAMANMARAŞ 12.01.2022, 16:07 12.01.2022, 18:13
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yusuflar mahallesi (tekke) de çalışmalara devam eden kentsel dönüşümünün ilerlediğini söyleyerek. Yusuflar mahallesinde yaşayan vatandaşların yeni evlerine taşınmalarına sayılı günlerin kaldığını söyledi.
Bir ve iki etaptan oluşan kentsel dönüşümün birinci etaptaki çalışmaların ivedikle devam ettiğini belirten Güngör, kentsel dönüşüm sürecinin TOKİ’nin himayelerinde yapılacağını ifade etti.
Önsen bölgesinde 450 konutun yükseldiğini söyleyen Güngör, 2022 yılının mart ayında teslimatın başlanacağını söyledi.
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