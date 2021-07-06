Başkan Güngör’den 1 Milyar TL’lik kaynak müjdesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İller Bankası ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouamé, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Serge Snrech, İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük ile belediye başkanlarının da yer aldığı programda Kahramanmaraş’ı da kapsayan şehirler için finansal anlaşmalar imzalandı.

Yeni Yatırımlar Geliyor

Anlaşma kapsamında 1 Milyar TL’lik kaynağın Kahramanmaraş’a aktarıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün Kahramanmaraş'ımız için çok önemli bir anlaşma gerçekleştirdik. Şehir merkezi ve ilçelerimizde hayata geçireceğimiz kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, atıksu arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi için İller Bankası ve AB kaynaklı toplam 1 Milyar TL’lik hibe ve kredi finansman anlaşmasını imzaladık. Destekleri için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, İLBANK Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.