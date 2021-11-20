Başkan Güngör’den Afşin’de kırsal mahallelere ziyaret!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve beraberindeki heyetle birlikte Afşin’in kırsal mahallelerinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Esence ve Anzorey Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Güngör, Esence’nin kanalizasyon çalışmasının 2022 yılında tamamlanacağını söyledi.

Anzorey Mahallesi’nde yapılan yolda incelemelerde bulunan Güngör ve beraberindeki heyet, mahalle konağında da vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi Afşin’in ilçe merkezi ve kırsalında eş zamanlı çalışma yürüten büyükşehir Belediye Başkanı Güngör ve İlçe Belediye Başkanı Güven’e teşekkür etti.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven yaptığı değerlendirmede, büyükşehir belediyesi ile el ele vererek önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Kırsal mahallelerin yol ve su sorununun 2022 yılında tamamlanacağını belirten Güngör, ziyaret ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.