Başkan Güngör’den Aydın’a Ziyaret
Göksun Belediye Başkanı Aydın’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başkan Güngör, “Bugün Göksun’un kıymetli Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Tekrar kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin inşallah” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 21.04.2022, 17:07
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ı ziyaret etti. Geçirdiği ameliyat sonrası göreve başladığı ilk günde Aydın’ı yalnız bırakmayan Başkan Güngör, “Bugün Göksun’un kıymetli Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Tekrar kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de hep birlikte şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin inşallah” ifadelerini kullandı. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’da nazik ziyaretleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.
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