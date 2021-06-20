Başkan Güngör’den Babalar Günü Mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Mesajında tüm babalar gününü tebrik eden Başkan Hayrettin Güngör, babası Muhittin Güngör ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı. “Sabır, fekadarlık ve baba duasının önemi baba olunca daha iyi anlaşılıyor” diyen Başkan Güngör ayrıca, “Başta şehit babaları olmak üzere yüreği evlatları için çarpan tüm babalardan Allah razı olsun” ifadelerini ekledi.