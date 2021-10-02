Başkan Güngör’den Bağlarbaşı esnafına ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallenin merkezi arterlerinden Yavuz Selim Caddesi’nde gerçekleşen ziyaret programına, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte ve meclis üyeleri de katıldı. Başkan Güngör düzenlenen ziyarete ilişkin, “Her fırsat bulduğumuzda, Kahramanmaraş’ımızın mahallelerini ziyaret ediyor, hemşehrilerimizle hasbihal ederek onların taleplerini alıyoruz. Bugün de mübarek Cuma gününün feyzi ve bereketi ile teşkilatımız, meclis üyelerimizle birlikte Bağlarbaşı Mahallemizi ziyaret ettik, esnafımıza hayırlı işler diledik. Bizi güler yüzüyle karşılayan kahraman şehrimin çalışkan insanlarına teşekkür ediyorum. Bizler esnaflarımızla hep yan yana, omuz omuzayız” ifadelerini kullandı.