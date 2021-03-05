Başkan Güngör’den Başsağlığı Mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 4 Mart Perşembe günü (dün) Bitlis kırsalında helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Başkan Güngör yayınladığı mesajda, “Askeri helikopterin Bitlis'te acı bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 kahraman vatan evladımız şehit oldu. Şehit ailelerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Elim kazada şehit olan askerlerimiz arasında Afşin ilçemizin nüfusuna kayıtlı Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz ve Onikişubat ilçemizin nüfusuna kayıtlı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir olmak üzere 2 kahraman hemşehrimiz var. Mübarek Cuma gününde tüm dualarımız, bu muazzez vatan uğruna canını feda eden şehitlerimiz için olacak. Rabbim mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Rabbim, yaralı askerlerimize acil şifalar nasip eylesin. Tüm şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.