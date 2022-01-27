Başkan Güngör’den başsağlığı mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu TV personellerinden Samittin Demir’in vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Güngör mesajında, “Şehrimizin önemli yayın organı Aksu TV’de Ana Kumanda personeli olarak çalışan basın mensubu Samittin Demir’in vefatını teessürle öğrendim. Yüce Allah’tan merhuma rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm basın camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.