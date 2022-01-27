Başkan Güngör’den başsağlığı mesajı
Aksu TV bünyesinde çalışan Samittin Demir’in vefatı üzerine taziye mesajı yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yüce Allah’tan merhuma rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm basın camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 27.01.2022, 14:08
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu TV personellerinden Samittin Demir’in vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Güngör mesajında, “Şehrimizin önemli yayın organı Aksu TV’de Ana Kumanda personeli olarak çalışan basın mensubu Samittin Demir’in vefatını teessürle öğrendim. Yüce Allah’tan merhuma rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm basın camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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