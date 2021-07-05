Başkan Güngör’den bisiklet sporuna teşvik

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı öncesi gerçekleştirilen çekilişteki talihlilere bisiklet hediye etti. Düzenlenen bisiklet dağıtım etkinliğinde gençlerle bir araya gelen Başkan Güngör: “Bugün şehrimizde iki gündür devam eden uluslararası yarışmamızın sonuna geldik. 20 ülkeden 200’e yakın sporcu burada konakladı ve yarıştı. Kahramanmaraş marka bir şehir. Şiir ve edebiyat alanında, gastronomi ve yerel lezzetler alanında olduğu gibi pek çok değere sahibiz. Bunun yanında spor faaliyetleriyle katma değerimizi artırmak, uluslararası ölçekte tanıtmak istiyoruz. Bisiklet kullanımını da paydaş kurumlarımızla birlikte şehrimizde yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz organizasyonun ardından bu amacı taçlandırmak için sosyal medyadan düzenlediğimiz çekilişle gençlerimize 46 bisiklet hediye ettik” ifadelerini kullandı.

Gençleri Düşünen Bir Başkana Sahibiz

Gerçekleşen bisiklet dağıtım etkinliğinde konuşan Rasim Polat, “Üniversite ikinci sınıfta okuyorum. Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen uluslararası bisiklet turnuvasını şehrimiz için çok değerli buluyorum. Bu yıl ilki gerçekleştiriliyor ama bunun devam edeceğini düşünüyorum. İnsanları spora ve bisiklete teşvik ediyor. Düzenlenen turnuvaya ek olarak bizlere bisiklet dağıtılması da bu etkinliği daha güzel hale getiriyor” ifadelerini kullandı. Çekilişin bir diğer kazananı Rabia Ateş ise, “Bisikletin özellikle sağlıklı yaşam için çok güzel bir spor olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün gençlere yönelik yatırımlara önem verdiğini de biliyorum. Hediye edilen bisikletlerden bir tanesini de ben kazandım ve çok mutlu oldum” dedi.

Miniklerden Başkan Güngör’e Teşekkür

Çekilişle bisiklet kazanan minik talihli Alper Efe Işık, “Ortaokul öğrencisiyim. Şehrimizde düzenlenen bisiklet yarışmasını takip ettim. Bisiklet kazandığım için çok mutluyum. Yeni bisikletimle de bolca vakit geçirmeyi düşünüyorum” dedi. Çocuklarıyla birlikte kazandığı bisikleti almaya gelen Ali Karakoç ise, “Sosyal medyada Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün bir paylaşımını gördüm. Düzenlenen uluslararası bisiklet turnuvası dolayısıyla bisiklet çekilişi yapılacağı duyurulmuştu. Kazandık, çocuklarım çok mutlu oldu. Teşekkür ediyorum” dedi.