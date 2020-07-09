Başkan Güngör’den Elbistan Belediyesi’ne ziyaret!

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçelere özel düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın sekizincisini yapmak için Elbistan’a gitti. Başkan Güngör’ü karşılayan ve ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz; “Büyükşehir Belediyesinin, Elbistan’da gerçekleştirdiğimiz çalışmalara verdiği destek takdire şayandır. Ceyhan Nehri’nin rehabilitasyonundan ilçenin sosyal, kültürel ve şehircilik altyapısına kadar bütün projelerde Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yürüyoruz. Vatandaşlarımızın teşekkürlerini huzurlarınızda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör’e iletmek istiyorum.” diye konuştu.

“Türkiye’de ilklerden birini gerçekleştirdik”

Başkan Güngör, Elbistan Belediyesi ziyaretinde kısa bir konuşma yaparak, koordinasyon içinde çalışmanın önemini vurguladı: “8. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı gerçekleştirmek üzere Elbistan’dayız. Toplantıyla birlikte, ilçelerimizde yaptığımız çalışmaları yerinde inceleme fırsatımız da oluyor. Bu yüzden ziyaretlerimiz son derece verimli geçiyor. Elbistan tarihiyle, coğrafyasıyla, yapılan çalışmalarla en önemli ilçelerimizden bir tanesi. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle en üst düzeyde koordinasyon içinde çalışıyoruz. Rabbim nazar değdirmesin, Kahramanmaraş bu manada önemli ve örnek bir büyükşehirdir. Elbistan’ımıza da ciddi destekler verdik. Birçok işi hep birlikte üst düzey bir koordinasyonla yürütüyoruz. Belki de Türkiye’de ilklerden birini gerçekleştirdik: Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı şekliyle bir birim oluşturduk. Bu daire başkanlığımızı merkezden uzak ama birbirine yakın olan dört ilçemizden sorumlu tuttuk. Elbistan, Afşin, Nurhan ve Ekinözü ilçelerimizdeki bütün birimlerimizi bu daire başkanlığı altında topladık. Şunu gördük ki ekiplerimiz birlikte çalıştıklarında daha etkili, etkin ve hızlı oluyorlar. Birimlerin müstakil ekipman ve insan kaynakları tek bir başkanlık altında toplandığı için, ortak kullanıma da açılmış oluyor. Her ilçemizde sosyal alanlarımızın olmasına önem veriyoruz. İnşallah Elbistan’ımıza yakışır, her yaştan hemşehrilerimizin istifade edeceği bir Millet Konağı’nı hayata geçireceğiz.”