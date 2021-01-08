Başkan Güngör’den esnaflara ziyaret!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ayakkabıcılar sitesindeki esnaflara ziyaret gerçekleştirdi.

Esnafları tek tek gezen Başkan Güngör, esnaflarla bir süre hasbihal etti.

Esnaf gezileri sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Güngör “bu gün şehrimizin en önemli sektörlerinden biri olan ayakkabıcı esnaflarımızı ziyaret ettik” ifadelerine yer verdi.