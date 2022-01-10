Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü mesajı
10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla mesajı yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Gazetecilik çok önemli vazifeler üstlenen saygın bir meslek dalıdır. Her koşulda bu kutsal görevi icra eden kıymetli basın mensuplarının ve tüm gazetecilerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Güngör mesajında, “Gazetecilik; kamuoyunun aydınlatılması sağlamak, vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye erişmelerini temin etmek gibi çok önemli vazifeler üstlenen saygın bir meslek dalıdır. Gecesini gündüzüne katan, objektif değerlendirmeleri ile olayların naklederken yeni perspektifler ortaya koyan gazeteciler; aziz milletimizin gönlünde önemli bir yer tutmuşlardır. Menfi ile değil müspetle, söylenti ile değil bilgiyle bizlere ışık tutan basınımız, 21. asırda sosyal medya yoluyla gelenek haline gelen bilgi kirliliğinin de önündeki en büyük bariyerdir. Bu vesileyle her koşulda bu kutsal görevi icra eden kıymetli basın mensuplarının ve tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum. Bu vesileyle de 2 yıl önce kaybettiğimiz gazeteci Lütfi Yıkan’ı rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.
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