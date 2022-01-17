Başkan Güngör’den Gazilere KKTC Ziyareti müjdesi…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Takdimi Töreni’ne katıldı. 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’na Kahramanmaraş’tan katılan gaziler için düzenlenen programda; Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, protokol üyeleri ve gaziler de yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törende kent protokolü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından hazırlanan madalya ve beratları 20 Kıbrıs Gazisi’ne takdim etti.

Şanlı Tarihimizin En Önemli Başarılarından

Başkan Güngör, “İstiklal Madalyalı kahraman şehrimizde, Kıbrıs Gazilerimize Milli Mücadele Madalyası takdim edildi. Bundan onur ve gurur duyduk. Gerçekten son derece güzel bir duygu. Bizim istiklalimiz ve istikbalimizin muhafazası ve devamlılığı için Kıbrıs Barış Harekâtı şanlı tarihimizdeki çok önemli başarılardan birisidir. Şehrimizden bu mücadelede yer almış 20 gazimize de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından hazırlanan madalya ve beratları takdim ettik” diye konuştu.

Gaziler İçin Kıbrıs Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör açıklamasının devamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinin planlandığını belirterek, “Bizim daha önce bir taahhüdümüz vardı. Buradaki gazilerimiz ile Kıbrıs ziyareti gerçekleştireceğiz. Çünkü onlar Kıbrıs’ın bağımsızlığı için Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılmış, orada mücadele etmiş çok değerli büyüklerimiz. Biz onlara bir kez daha orayı göstermek, o günü hatırlatmak, o günün anısını yaşatmak istiyoruz. Onların yaptığı bu fedakârlık içerisinde bizimki çok cüzi. Tüm gazilerimize hayırlı ve uzun bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.