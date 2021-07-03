Başkan Güngör’den gençlere müjde!
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör gençlere bir müjde daha verdi.
KAHRAMANMARAŞ 03.07.2021, 12:32
Kentte yaptığı sosyal donatılar ile gençlere daha iyi bir hizmet sunan büyükşehir belediyesi yeni sosyal donatılar ile kentte ki çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte eksikliği görülen olimpik yüzme havuzu projesi Başkan Güngör’ün katkılarıyla Kahramanmaraş’a kazandırılacak.
TÜGVA’nın İcat hane ve Kıraathane birimlerinin açılışının yapıldığı programda konuşan Başkan Güngör, “Biz özelikle gençlerimizi çok önemsiyoruz ifadelerini kullanarak gençlere bir müjde daha verdi.
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