Başkan Güngör’den itfaiye personeline ziyaret!

Başkan Güngör, dairede bulunan ve 7/24 hazır kıta bekleyen itfaiye erleriyle sohbet etti.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olası durumlarda ve ihtiyaç duyulduğu her anda faaliyet gösteren itfaiye personellerimize teşekkür ediyorum dedi.

Başkan Güngör konuşmasının devamında 17 günlük kapanma sürecinde esnafa bir müjde vererek 1 hazirana kadar ödenecek olan hak edişleri bugün itibariyle ödüyoruz ifadelerini kullandı.

HABER – EMRE ATAÇ