Başkan Güngör’den Kalın’a Hayırlı Olsun Ziyareti
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Güngör, “İl Başkanımız Fırat Görgel ile birlikte Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Oda Başkanımız Abdullah Kalın ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “İl Başkanımız Fırat Görgel ile birlikte Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Oda Başkanımız Abdullah Kalın ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanımız Sayın Fırat Görgel hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Nazik ziyaretleri için odamız ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31