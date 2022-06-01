Başkan Güngör’den Kalın’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “İl Başkanımız Fırat Görgel ile birlikte Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Oda Başkanımız Abdullah Kalın ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanımız Sayın Fırat Görgel hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Nazik ziyaretleri için odamız ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.