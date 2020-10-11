Başkan Güngör’den Kız Çocukları Günü Mesajı
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde sosyal medyadan paylaşımda bulunan Başkan Güngör, “Bir baba için dünya bir yana kızları bir yana. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 11.10.2020, 16:35 11.10.2020, 16:37
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı. Kızları ile çekilen fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Başkan Hayrettin Güngör, “Bir baba için dünya bir yana kızları bir yana. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Güngör’ün paylaşımı sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.
Bir baba için dünya bir yana kızları bir yana ...#DünyaKızÇocuklarıGünü pic.twitter.com/nPHFuXBH3u— Hayrettin GÜNGÖR (@hayrettingng) October 11, 2020
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