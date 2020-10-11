Başkan Güngör’den Kız Çocukları Günü Mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı. Kızları ile çekilen fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Başkan Hayrettin Güngör, “Bir baba için dünya bir yana kızları bir yana. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Güngör’ün paylaşımı sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

Bir baba için dünya bir yana kızları bir yana ...#DünyaKızÇocuklarıGünü pic.twitter.com/nPHFuXBH3u — Hayrettin GÜNGÖR (@hayrettingng) October 11, 2020