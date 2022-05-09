Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği başkanlığına yeniden seçilen Ahmet Kuybu’yu tebrik etti. Başkan Güngör, “Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği başkanlığına yeniden seçilen Sayın Ahmet Kuybu’yu tebrik ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.