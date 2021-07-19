Başkan Güngör’den miniklerle örnek etkinlik

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, miniklerle örnek bir etkinlik düzenledi. Tarihi Kale’de düzenlenen etkinlikte, ilkokul yaş grubundan öğrencilerle Kültür Yayınları kapsamında yayımlanan çizgi romanlardan “Cahit Zarifoğlu” okundu. Türk Edebiyatı tarihinde büyük bir öneme sahip Kahramanmaraşlı şairi anlatan kitabı okuyan miniklere tüm çizgi roman serisi hediye edildi. Büyükşehir tarafından hazırlanarak yayımlanan çizgi romanlar arasında, Arslan Bey, Senem Ayşe, Âşık Mahzuni Şerif, Abdal Halil Ağa, Ali Sezai Efendi, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Necip Fazıl Kısakürek, Sütçü İmam, Pehlivan Mehmet ve İstiklal isimli eserler yer alıyor.