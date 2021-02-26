Başkan Güngör’den odalara ziyaret!

Esnaf odaları ve kooperatif temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve paydaşlarımızın katkılarıyla Kahramanmaraş her sektörde önemli bir aşama kaydetti. İşbirliğimizi sürdürerek şehrimizin kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, esnaf odaları ve kooperatiflere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Teknik Makine ve Sanatkârları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Kahramanmaraş Esnaf Sanatkârlar Bakırcılar Odası temsilcileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte ile meclis üyeleri eşlik etti. Gerçekleştirilen programlarda kooperatif ve oda başkanları ile sektörel gelişim planları değerlendirildi.

Kalkınma Yerelde Başlar

Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün esnaf odalarımızı ve kooperatiflerimizi ziyaret ettik. Taleplerini dinledik ve ilerleyen aşamada neler yapabileceğimizi planlayarak takvimlendirdik. Biz, kalkınma yerelde başlar diyoruz. Özellikle meslek mensuplarımızın derli toplu sitelere kavuşturması ve altyapılarının iyileştirilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın şehrimizin ticaretine, istihdamına ve gelişmesine katkı sağlayacağını çok iyi biliyoruz. Hamdolsun, Kahramanmaraş'ımızda her sektörde ve her meslek grubunda önemli bir gelişme var. Buranın sürekli olarak büyümesi yeni sanayi alanlarımızın açılmasına bağlı olarak hızlanacaktır. Gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız gerekse Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve diğer paydaşlarımızın destekleriyle belli bir aşamaya geldik çok şükür. Bundan sonra inşallah aynı işbirliğiyle, şehrimizin kalkınması için hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Güngör Daima Yanımızda

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Müjdat Bayazıt, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız, Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız ve kıymetli heyet bizlere nazik bir ziyaret gerçekleştirdi. Ticari kalkınmamızla ilgili bazı konularda fikir alışverişi yaptık. Onlar da önerilerimizi ve taleplerimizi dinlediler. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör daima yanımızda. Taleplerimizin çözümüne de katkı sağlayacaklarından eminiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İşbirliği Teşekkürü

Teknik Makine ve Sanatkarları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Yavuz ise ziyarete ilişkin “Başkanımız ihtiyaçlarımızı dinledi, birlikte plan ve programları inceledik. İnşallah sonraki aşamada da büyümesi hızlanmış ve iyileştirilmiş işyerlerine sahip alanlarımızı birlikte ziyaret edeceğiz” dedi. Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Enver Çelebi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sanayimiz ve yeni kooperatifimizle ilgili meseleleri heyetimizle istişare ettik. Önemli olan kalıcı ve etkili bir eser bırakabilmek. Bunu da odalarımız ve kooperatiflerimizle birlikte Büyükşehir Belediyemiz ve Dulkadiroğlu Belediyemizle birlikte başaracağız. Sürecin içinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Nazik ziyaretleri için tüm heyetimize teşekkür ederim” cümlelerini kullandı.