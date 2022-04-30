Başkan Güngör’den Ramazan Bayramı mesajı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan Bayramı dolayısıyla Aksu habere verdiği röportajında, başta Kahramanmaraş olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti.
KAHRAMANMARAŞ 30.04.2022, 11:41 30.04.2022, 16:35
Başkan Güngör, Aksu Habere verdiği özel röportajında on bir ayın sultanı Ramazan ayını dolu dolu geçirdiklerini ifade ederek. “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bıraktık” dedi.
Namaz Vakti 30 Nisan 2022
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