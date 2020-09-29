Başkan Güngör'den, şehrin tanıtımı ve potansiyeli ile sürdürülen çalışmalarla ilgili açıklamalar

Geçmişin İlhamıyla Geleceğe Yürüyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, katıldığı canlı yayında şehrin tanıtımı ve potansiyeli ile sürdürülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sunucu Ali Çağatay’ın sorularını yanıtlayan Başkan Güngör, Kahramanmaraş’ın gerek coğrafyası gerekse üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade etti. Güngör, “Şehrimizin sahip olduğu rakım farkı bitki örtümüzü ve coğrafyamızı çeşitlendirmiş. Bu da şehrimizi gerek tarım noktasında gerekse hayvancılıkta öne taşımıştır” diye konuştu.

Kahramanmaraş Sektörün Zirvesinde

Şehrin ticaret hacminin de çok yüksek olduğunu belirten Hayrettin Güngör, “1 Milyar Doları aşan ihracatımız var. Tekstil başta olmak üzere, çelik mutfak eşyası üretimi, kadın ayakkabısı ve kuyumculuk sektöründe de söz sahibiyiz. Tüm sektörlerimize yönelik çalışmalarımız var. Şehrimizde Kuyumcu Kent kuruluyor. Paydaşlarımızın destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında 300’ün üzerinde işletmenin üretim yapmasını ve yaklaşık 5 bin kişilik istihdamın oluşmasını öngörüyoruz” dedi.

Geleneğine Sahip Çıkan Şehirler

Kahramanmaraş’ın geçmişinden aldığı ilham ile geleceğe emin adımlarla yürüdüğüne de dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Maraş Dondurması’nın mazisinde Ahırdağı’ndan binek hayvanları ile getirilen karlar vardır. Maraş Dondurması bir gelenekten beslendi ve bugün dünyaca ünlü bir marka oldu. Şehirlerimizi de geleneklerimizden ilham alarak, şehirlerimizin genetiğini koruyarak geleceğe emin adımlarla taşıyacağız. Hamdolsun Kahramanmaraş, geçmişten aldığı ilhamla geleceğe emin adımlarla yürüyor” ifadelerini kullandı.