Başkan Güngör’den Tarım ve Orman Bakanlığına Ziyaret
Ankara programı kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İlçelerimizin ilave imar planları ve yeni yatırımlarımızla ilgili taleplerimizi ilettik. Hükümetimizin destekleri ve yerel yönetimlerimizin gayretleri ile Kahramanmaraş’ı daha da ileriye taşıyacağız” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 16.11.2021, 21:44
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’i ziyaret etti. TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve AK Parti Andırın İlçe Başkanı Abdülkadir Kayıran’ın da yer aldığı ziyarette şehir genelindeki çalışmalarla ilgili talepler aktarıldı. Düzenlenen ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Başkan Güngör, “Onikişubat, Dulkadiroğlu ilave imar planı, Andırın ve Çağlayancerit’e yapılacak yatırımlar konusunda taleplerimizi ilettiğimiz verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah hükümetimizin destekleri ve yerel yönetimlerimizin gayretleri ile Kahramanmaraş’ı daha da ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.
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