Başkan Güngör’den taziye mesajı

Kentin iş insanlarından İsmail Kurtul’un vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin değerli iş insanı İsmail Kurtul’a Allah’tan rahmet, Kurtul ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 13.08.2021, 13:13
Başkan Güngör’den taziye mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İskur Group Kurucu Başkanı İsmail Kurtul’un vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınlandı. Sosyal medyadan yayınladığı mesajında “Şehrimizin değerli iş insanlarından birini kaybetmenin acısını yaşıyoruz” ifadelerini kullanan Başkan Hayrettin Güngör, “Merhuma Allah’tan rahmet Kurtul ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” diye ekledi.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör #İskur Group Kurucu Başkanı İsmail Kurtul #taziye mesajı
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