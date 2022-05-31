Başkan Güngör’den Ticaret Borsası’na Ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nın yeni hizmet binasında gerçekleştirilen ilk meclis toplantısına katıldı. Toplantıda Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Toplantı öncesi Ticaret Borsası’nın yeni hizmet binasını gezen Başkan Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet Başkan Balsuyu’ndan bilgiler aldı. Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni eden Başkan Hayrettin Güngör, “Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettik. Yeni hizmet binasında yapılan ilk meclis toplantısına Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve Onikişubat Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek ile birlikte katıldık. Ticaret Borsası’nın yeni hizmet binası şehrimize hayırlı olsun” dedi.