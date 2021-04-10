Başkan Güngör’den yaz dönemi müjdesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kahramanmaraş Akademi’de Bahar Dönemi tamamlandı. 13 branşta eğitim gören 533 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak, branş eğitmenleri ve kursiyerler katıldı. Teşekkür konuşmalarıyla başlayan etkinlikte ilk gösterimi yapılan Kısa Film Atölyesi öğrencileri tarafından hazırlanan belgesel katılımcılardan tam not aldı.

Yeni Güzel Adamlar Yetişiyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör sertifika töreninde yaptığı konuşmada, “Şehir insanı, insan şehri şekillendiriyor. Şehirde insanı mutlu eden tek şey fiziksel yapıları değildir. Bir şehrin tarihi, sanatı, kültürü de bir insanın iç huzuru adına azami önem taşıyor. Fatih Sultan Mehmet Han der ki; ‘Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmâl ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder’. Biz de nesilleri ihmal etmemek adına oluşturduğumuz bu akademimizde alanında uzman eğitmenlerimizle birlikte bir eğitim programı oluşturduk. İnşallah bunun devamlılığını sağlayacağız. Bahar döneminin sonunda bu faaliyetlerin filizlenmesi ve kök salması bize büyük bir cesaret verdi. Biz biliyoruz ki Kahramanmaraş’ımızın kadim kültürü birçok konuda öncü olmuştur. Şiir ve edebiyatın başkenti olan bu kent, güzel insanların eseridir. Biz de bu tip organizasyonlarla güzel adamları bir araya getirerek onların potansiyelini değerlendirmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş UNESCO’ya Hazır

Başkan Güngör konuşmasının devamında Yaratıcı Şehirler Ağı başvurusu için yapılan hazırlık süreçlerine dikkat çekerek; “İnşallah, UNESCO'ya yapacağımız başvuruyla da marka değerimizi artıracağız ve şehrimizi dünyaya tanıtacağız. Bu süreçle beraber şiir ve edebiyatın başkentine yakışır şekilde bir taraftan bu organizasyonları bir taraftan da kültür yayınlarımızı artıracağız. Hamdolsun, EvvelAhir ve Yitiksöz gibi iki dergimizi şehrimize kazandırdık. Kültür Yayınlarımız kapsamında İkindi Yazıları’nın da tıpkıbasımını gerçekleştirdik. Hazırladığımız Kültürel Kalkınma Eylem Planı’nda ciddi bir mesafe kat ettik, inşallah bunları artıracağız. Tabii, bu tip organizasyonlar için mekân işin sadece görünen kısmı. Bunları işlevine uygun olarak kullanabilmenin sürecin en önemli tarafı olduğu kanaatindeyim” diye konuştu.

Şehrin Edebi Birikimi Artıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör sözlerini, “Sütçü İmam Üniversite’mizle ve diğer tüm paydaş kurumlarımızla kurduğumuz yüksek koordinasyon, bir kültür ve sanat iklimi oluşturmamıza olanak sağlıyor. Kahramanmaraş Akademi de şehrin kültürel birikimini artırıcı bir rolü hamdolsun üstlendi. Akademi eğitimlerimizin yaz döneminde ve önümüzdeki diğer eğitim öğretim dönemlerinde devam edeceğinin müjdesini de vermiş olalım. Bu vesileyle tüm eğitimcilerimize canı gönülden teşekkür ediyor, kursiyerlerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor ve gelecek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadeleriyle noktaladı.

Sertifika töreniyle devam eden etkinlikte kursiyerlere ve eğitmenlere sertifikaları Başkan Güngör tarafından verildi.