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Başkan Güngör’den Yazar Özdenören İçin Taziye Mesajı

Kahramanmaraşlı Yazar Rasim Özdenören’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımlayan Başkan Güngör, “Yedi Güzel Adam’ın son temsilcisi, hemşehrimiz, Yazar Rasim Özdenören ağabeyimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr – ı cemil diliyorum” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 23.07.2022, 13:26
Başkan Güngör’den Yazar Özdenören İçin Taziye Mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yedi Güzel Adam’ın yaşayan son temsilcisi, Kahramanmaraşlı Yazar Rasim Özdenören’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Başkan Hayrettin Güngör mesajında, “Yedi Güzel Adam’ın son temsilcisi, hemşehrimiz, Yazar Rasim Özdenören ağabeyimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr – ı cemil diliyorum. Rabbim cennetiyle müşerref kılsın inşallah” ifadelerine yer verdi.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör #Kahramanmaraşlı Yazar Rasim Özdenören #Vefat
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