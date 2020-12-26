Başkan Güngör’den yerel esnafa destek çağrısı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında KMTSO tarafından başlatılan 'Yerel işletmeni sahip çık Kahramanmaraş' kampanyasına destek oldu. Ve yerel esnafa destek çağrısında bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 26.12.2020, 21:18 26.12.2020, 21:31
Kendi mahallesinde yer alan esnaflardan alışveriş yapan Başkan Güngör, burada yaptığı açıklamasında: “Değerli hemşerilerim dünyayı derinden etkileyen bir pandemi süreciyle karşı karşıyayız. Bu çerçevede çeşitli tedbirleri alınıyor tabi ki bu hayatımızın birçok alanını kısıtlıyor. Bu süreci devletimiz, hükümetimiz, esnafımız, vatandaşımız hep birlikte inşallah alınan tedbirlere uyarak atlatacağız. Burada da bu kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımıza destek vermek amacıyla bütün hemşerilerime çağrı yapıyorum, mahallemizdeki esnafımızdan bakkalımızdan alışverişlerini yapsın diyoruz. Rabbim derdi verdi inşallah şifasını da verecek diyorum” dedi.
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