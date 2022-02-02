Başkan Güngör’e Merdan Derneği’nden Ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği Başkanı Mehmet Pak ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e dernek yönetimi tarafından bu yıl onuncusu gerçekleştirilecek Ufka Yolculuk yarışmaları ile ilgili bilgiler verildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneğimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Özellikle gençlerimize yönelik de önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Pak ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği Başkanı Mehmet Pak ise, “Derneğimizin çalışmaları hakkında Büyükşehir Belediye Başkanımızla istişarelerde bulunduk. Misafirperverliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ederim” dedi.