Başkan Güngör’e MÜSİAD’tan ziyaret
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, MÜSİAD Genel Başkanı ve il yeni yönetiminden oluşan heyeti makamında ağırladı.
KAHRAMANMARAŞ 05.04.2021, 17:17 05.04.2021, 19:32
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyetini makamında ağırladı. Ziyaret gerçekleştiren heyette, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile genel başkan yardımcıları ve geçtiğimiz günlerde derneğin Kahramanmaraş Şube Başkanlığı görevine seçilen Serdar Salih Çiçekçi yer aldı. Başkan Güngör, göreve seçilen Kahramanmaraş yeni MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi’ye hayırlı olsun dileklerini iletirken dernek şube eski başkanı Sami Kervancıoğlu’na çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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