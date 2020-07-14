Başkan Gürbüz, “15 Temmuz Türk Milleti için destandır”
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Gürbüz yayımladığı mesajında, “15 Temmuz gecesi kirli hesapları bozarak bir destan yazıldı” dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz açıklamasının devamında, “15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize, birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişiminin dördüncü yılındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek sokaklara, meydanlara çıkan, yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan insanlarımız o gece kirli hesapları bozarak bir destan yazdı. Demokrasiye ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine sahip çıkarak, kanlarını, canlarını ortaya koydular. Milletin silahlarıyla milletin vurulduğu o gece onlarca şehit verdik” dedi.
Tek yürek olunabileceğini tüm dünyaya gösterdik
Başkan Gürbüz, mesajının devamında, “Milletimiz vatan, millet, istiklal ve istikbali tehlikeye düştüğünde birlik ve beraberliği sağlayarak nasıl tek bir yürek olunabileceği bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye'nin önüne set çekmek isteyenler Allah'ın izniyle bu imkana bir daha asla kavuşamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününü kutluyor, demokrasi için can vermiş tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum" diye konuştu.
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