Başkan Gürbüz; “2021 yılı, kırsal mahalle yılı olacak”

2021 yılının kırsal mahalle yılı olacağının altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 79 kırsal mahalleye 300 bin kilometre yol yapılacağı müjdesini verdi.

2020 yılının son aylarında 79 mahalleyi karış karış gezen Başkan Mehmet Gürbüz, mahallelerin tüm eksiklerinin çıkarıldığını, kış aylarında ise bunun fizibilite çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Başkan Gürbüz açıklamasında, “Geçtiğimiz aylarda yaklaşık 2 ay süren kırsal mahalle ziyaretlerimizi tamamlayıp, mahallelerimizin eksiklerinin çıkarmıştık. Aslında tüm mahallelerimizin ortak sorunu yol ve kaldırımdı. Bizlerde bu doğrultuda planlamalarımızı yaptık. Şu an kilit parke fabrikamızdan tamamen kendi imalatımız olan ve yüzde elli daha az maliyetli olan parkelerimizi mahallelerimizde kullanmaya başladık. İlk startımızı da Büyükapalak Mahallemizden verdik. Bu mahallemizde 30 bin metre kare yol çalışması hedefliyoruz. Diğer mahallelerimiz için planladığımız 300 bin metrekare yol için ihaleye çıktık ve 2021 yılı itibariyle tamamlayacağız. Bizim için 2021 yılı kırsal mahalleler yılı olacak. Bazı mahallelerimizi mevsimsel ve coğrafi şartlar nedeniyle öne aldık. Diğer mahallelerimizde ise Temmuz ayı itibari ile çalışmalara başlanacaktır” dedi.

2021 yılı bittiğinde 300 bin kilometrelik yol bitmiş olacak

Başkan Gürbüz 79 mahallenin 2021 yılı sonu itibariyle tamamlanacağını belirterek, “Tüm muhtarlarımız ve vatandaşlarımız şuna emin olsun, 2021 yılı bittiğinde 79 mahallemizde 300 bin kilometrelik yolların tamamı bitmiş olacak. Ben buradan başta Büyükyapalak Muhtarımız Hayrettin Genç olmak üzere tüm çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Büyük Yapalak Muhtarı Hayrettin Genç ise, “Büyükyapalak Mahallesi olarak Elbistan Belediye Başkanımıza ne zaman işimiz düşse sağolsun hemen yerine getiriyor. Gerek yollarımıza gerekse okul ve kaldırım çalışmalarında her zaman yanımızda oldu. Ben buradan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.