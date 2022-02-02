Başkan Gürbüz, belediye meclisi toplantısının ardından açıkladı!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz kamulaştırma ve arsa satışı konusunda bazı grup ve kesimin halkı yanlış bilgilendirmeye çalıştığını belirterek kamulaştırılan arsa miktarının, satışı yapılan arsa miktarından 20 bin metre kare daha fazla olduğunu rakamlarla açıkladı. Gürbüz kentin imar planıyla ilgili de büyükşehir belediyesiyle birlikte yeni çalışma başlatıldığını söyledi.

Elbistan belediye başkanı Mehmet Gürbüz şubat ayı olağan belediye meclisi toplantısının ardından kamera karşısına geçerek mecliste alınan kararları ve belediyenin yaptığı arsa kamulaştırması ve satışı konularına açıklık getirdi.

Gürbüz yaptığı açıklamada kamulaştırma ve arsa satışı konusunda bazı grup ve kesimin halkı yanlış bilgilendirmeye çalıştığını belirterek kamulaştırılan arsa miktarının, satışı yapılan arsa miktarından 20 bin metre kare daha fazla olduğunu rakamlarla açıkladı. Gürbüz kentin imar planıyla ilgili de büyükşehir belediyesiyle birlikte yeni çalışma başlatıldığını söyledi.