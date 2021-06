Başkan Gürbüz besicilerle bir araya geldi

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz bu kez de büyükbaş hayvan üreticileri ile bir araya gelip, sektörün sorunlarını dinledi.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi Üyesi ve aynı zamanda kırmızı et üreticisi olan Mehmet Erdoğan ile Elbistan-Göksun-Afşin-Ekinözü ve Nurhak Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Cafer Yıldırım ve besicilerin katıldığı programda sektörün sorunları konuşulup, ileriye dönük atılması gereken adılar tartışıldı.



Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Elbistan’a kurulacak ihtisas besi organize sanayiinin hizmete girmesi ile bölgede üretimin artacağını ve besicilerin rahat bir nefes alacağını söyledi.

Yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülen Besi OSB’nin bölge ekonomisini harekete geçireceğine değinen Başkan Gürbüz: “Elbistan, tarıma dayalı Besi İhtisas OSB ile beraber hayvancılığı ve kırmızı et üretimine ne kadar önem verdiği ortaya koydu. Bu vesile ile ben emeği geçen başta yerel aktörlerimiz olmak üzere, siyasetçilerimize, bakanımız Sayın Mahir Ünal beye çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü kentin kalkınmasıyla ilgili çok büyük bir hamle bu. Türkiye’de şu anda kurulum aşamasında olan yaklaşık 10 kadar Besi OSB var. Elbistan Besi OSB diğerlerinden yaklaşık iki yıl önce kurulacak gibi gözüküyor. Bizim burada yapacağımız çalışmalar, çabalar gösterge olacak ve diğerlerine ülke genelinde pilot olarak uygulanacak nitelikte. Haliyle yapılmış olan çalışma çok önemli ve başarılan hiç te hafife alınamayacak kadar değerli bir girdidir Elbistan için. Çünkü bu kent ekonomisine yaklaşık 5 bin kişilik bir istihdam kapasitesi olarak yansıyacak. Elbistan eti ihracata konu olan ihracat ürünü olan bir ettir. Buradaki üretimin daha da artması, tarım topraklarının korunması istihdamın desteklenmesi daha büyük nitelikli firmaların Elbistan’a gelmesi ve buradan artık entegre üretime geçilmesi yani sadece vahşi bir üretimden ziyade, daha düzenli bir üretimin gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da Elbistan ekonomisi adına çok önemli ve umut verici bir çabadır. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz burada sadece Besi OSB yi konuşmuyoruz, hayvancılığın tüm boyutları ile değerlendireceğiz. Hayvan borsasını yeniden kurulması, mezbahanelerin yeniden ele alınması, meralarımızın bu anlamda korunmasıyla ilgili alınması gereken tedbirler ve tabiki sektörün kendi sorunlarını değerlendirdik. Elbistan açısından son derece faydalı bir toplantı olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.



Besiciler adına açıklama yapan Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Mehmet Erdoğan’da üreticilerin yaşadığı sorunları dile getirip, Elbistan etinin markalaşarak yurt geneline pazarlanması ve yeni kesim şirketlerinin şehre gelmesi için yapılması gereken çalışmaları aktardı.