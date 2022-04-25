Başkan Gürbüz, cadde esnafıyla alışveriş bayramını değerlendirdi

Başkan Gürbüz, vatandaşların bayram alışverişleri için tek bir noktaya ve güne bağlı kalmadan 3 ayrı caddede 3 gün üst üste yapabilecekleri şeker tadında bir alışveriş bayramı hazırladıklarını belirtti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “2022 yılı Alışveriş Bayramı etkinliklerimizin ilkini Dulkadiroğlu Caddesi’nde düzenlemiştik. Hem vatandaşlarımız hem de esnaflarımız bu şölene büyük ilgi gösterdi. Ramazan Bayramı’na kadar da tıpkı geçen yıl olduğu gibi diğer caddelerimizde de 1 gün olarak planlamıştık. Bayram alışverişlerinin, son günlerde yoğunlaşmasını göz önünde bulundurarak Ramazan Bayramı’na özel bir konsept olması noktasında esnaflarımızla fikir birliğine vardık. Bu çerçevede, 3’ü bir arada dediğimiz konseptte, Dulkadiroğlu, Ahmet Karacabey ve Hulusi Efendi Caddelerimiz, 29 Nisan-1 Mayıs tarihileri arasında ‘alışverişin başkenti’ olacak.

Bugüne kadarki en büyük alışveriş bayramında kentimiz 3 gün boyunca yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bir açık hava merkezine ev sahipliği yapacak. Esnaflarımız, bayrama özel indirimler hazırladı. Yüzde 80’lere varan avantajlı fiyatların tüketici ile buluşacağı bu açık hava alışveriş merkezimizde; bayram öncesinde yüzler gülecek. Her vatandaşımız; kendisi, eşi, çocuğu ve sevdikleri için gönlünce ve kesesince alışverişini yapabilecek. Vatandaşlarımızın alışverişlerini rahatlıkla yapabilmesi için 3 caddemiz de araç trafiğine kapatılacak” şeklinde konuştu.

3 gün sürecek alışveriş bayramında özel etkinliklerin sahura kadar süreceğini hatırlatan Başkan Gürbüz, “Caddelerimiz sadece alışveriş değil; birbirinden özel etkinliklerin de adresi olacak. 7’den 70’e herkes için farklı etkinlikler planladık. Çocuklarımız, çeşitli oyunlar ve palyaço gösterileri ile bayram gelmeden bayram edecek. Çeşitli ikramlarımız olacak. Sokak sanatçılarımız; müzikseverlerle buluşacak. Velhasıl Ramazan Bayramı, Elbistan’a 3 gün önce gelecek. Tüm hemşerilerimizi, 3 gün sürecek ‘Alışveriş Bayramı’ etkinliğimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

