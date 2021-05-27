Başkan Gürbüz cadde ve sokaklarda çöp topladı. Elbistan Belediyesi, kent merkezinde bahar temizliği yaptı. Belediye başkanı Mehmet Gürbüz’ün de katıldığı organizede cadde ve sokaklarda çöp toplanıp, vatandaşlara daha temiz bir kent için çöplerinizi kovalara atın çağrısı yapıldı.



Daha temiz bir şehir için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğine vurgu yapan Başkan Gürbüz: “Tüm arkadaşlarımızla beraber bugün şehir merkezine indik ve bahar temizliği yapıyoruz. Şehir merkezindeki tüm cadde ve sokaklarımızı esnaflarımızın da destekleri ile temizliyoruz.

Ve diyoruz ki inşallah önümüzdeki günler kovid-19’dan kurtulduğumuz günler olsun. Akşam saatlerinde de caddelerimizde yıkama yapacağız. Şehrimizin sürekli temiz kalması için vatandaşlarımızdan şunu istirham ediyoruz, elbette ki belediyemiz hizmet noktasında temizlik hizmetlerini karşılayacaktır ama önemli olan az kirletilmesidir ve daha bilinçli hareket edilmesidir. Çalışan personelimizin işlerinin kolaylaştırılması adına atıkların konteynırlara bırakılmasıdır. Dolayısıyla buna vatandaşlarımız önem gösterirlerse, dikkat ederlerse çalışan personelimizin de işini o denli kolaylaştırmış olurlar. Biz Elbistan’da özellikle sıfır atıkla ilgili ciddi bir çalışma ve çabanın içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın bu noktada atıklarını ayrıştırarak türüne uygun kovalara atmalarını rica ediyoruz. Bunlara önem vermeleri halinde hem ülke ekonomisine ciddi bir katkıda bulunmuş olurlar, hem de kentin temizlenmesi noktasında bizimle iş birliği yapmış olurlar. Bu da çalışanlarımızın işlerini kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.



Elbistanlı esnaflar da kaldırımları yıkayarak belediyenin başlattığı çalışmaya destek verdi.